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    Главная / Торговый портал / Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод / Установка для очистки воды обратного осмоса DRO-8040-4 4М3/Ч
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Установка для очистки воды обратного осмоса DRO-8040-4 4М3/Ч

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка для очистки воды обратного осмоса DRO-8040-4 4М3/Ч- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    12
    Установка для очистки воды обратного осмоса DRO-8040-4 4М3/Ч

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1194200
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    Единица измерения:
    КОМПЛ
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    Поставщики
    • ООО "НПК "ДИАСЕЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      995166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1194200
      Спецификация
      Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1194200c НДС
    • ООО "Газпром транссервис"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      995166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1194200
      Спецификация
      Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1194200c НДС

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