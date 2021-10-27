Набор реагентов Белок PGR для определения содержания общего белка в моче или ликворе колориметрическим методом на основе реакции с пирогаллоловым красным монореагент 1х250МЛ/ калибратор 0.2 Г/Л 1х5МЛ 250МЛ 306.2.250

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Белок PGR для определения содержания общего белка в моче или ликворе колориметрическим методом на основе реакции с пирогаллоловым красным монореагент 1х250МЛ/ калибратор 0.2 Г/Л 1х5МЛ 250МЛ 306.2.250- Реагенты диагностические