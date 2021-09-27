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    Главная / Торговый портал / Электромясорубки / Электромясорубка Koncar MEM 12E 250ВТ 220В 100КГ/Ч 420х250х250ММ 11.3КГ нож 1ШТ, решетка 1ШТ Хорватия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электромясорубка Koncar MEM 12E 250ВТ 220В 100КГ/Ч 420х250х250ММ 11.3КГ нож 1ШТ, решетка 1ШТ Хорватия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электромясорубка Koncar MEM 12E 250ВТ 220В 100КГ/Ч 420х250х250ММ 11.3КГ нож 1ШТ, решетка 1ШТ Хорватия- Электромясорубки
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    Электромясорубка Koncar MEM 12E 250ВТ 220В 100КГ/Ч 420х250х250ММ 11.3КГ нож 1ШТ, решетка 1ШТ Хорватия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 37080
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    Поставщики
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      50000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      60000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      60000c НДС
    • ООО "НАШ ПРОФИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39654
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47584,8
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      47584,8c НДС
    • ООО "ЦЕНТР ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47400
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      габаритные размеры 420х250х250мм; мощность 0,25кВт; 220В; производительность 100кг/ч; комплектация: 1нож; 1решётка KONCAR MEM 12E, Хорватия
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      47400c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      36980
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      44376
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      44376c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      34000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      40800
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      40800c НДС
    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДИЗАЙН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      32691,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      39230
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Страна: ХОРВАТИЯ; Вес нетто (кг): 11,3; Длина (мм): 420; Ширина (мм): 250; Высота (мм): 250; Бренд: Koncar; Напряжение (В): 220; Мощность (Вт): 250; Описание: Электрическая мясорубка предназначена для измельчения мяса и получения фарша. Все части мясорубки изготовлены из нержавеющей стали. Комплектация: 1 односторонний нож и решетка с отверстием 4 мм.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Республика Адыгея (Адыгея), Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым, Город федерального значения Севастополь, Ставропольский край
      Подробнее
      39230c НДС
    • ООО "МЕТУНИВЕРСАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      37080
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      37080c НДС

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