Цена без НДС, руб.
32691,66
Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Страна: ХОРВАТИЯ; Вес нетто (кг): 11,3; Длина (мм): 420; Ширина (мм): 250; Высота (мм): 250; Бренд: Koncar; Напряжение (В): 220; Мощность (Вт): 250; Описание: Электрическая мясорубка предназначена для измельчения мяса и получения фарша. Все части мясорубки изготовлены из нержавеющей стали.
Комплектация: 1 односторонний нож и решетка с отверстием 4 мм.
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Республика Адыгея (Адыгея), Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым, Город федерального значения Севастополь, Ставропольский край