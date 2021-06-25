Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве / Опрыскиватель для цветов "Жук" пластик 1.5Л
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Опрыскиватель для цветов "Жук" пластик 1.5Л

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Опрыскиватель для цветов "Жук" пластик 1.5Л- Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
    6
    Опрыскиватель для цветов "Жук" пластик 1.5Л

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 426
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • БОГДАНОВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      355
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      426
      Спецификация
      Производство механических устройств для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемых в сельском хозяйстве или садоводстве
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      426c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      355
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      426
      Спецификация
      Производство механических устройств для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемых в сельском хозяйстве или садоводстве
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      426c НДС

    Похожие товары

    Опрыскиватель для садовых растений ручной Cicle Жук ОП-207 0.6Л/МИН пластмасса 5Л ООО Фирма "Цикл"
    Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
    от 1320
    В корзину
    Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный Travena TR-16 16Л с телескопической штангой 59-96СМ, фильтром и 4 сменными насадками 926001217
    Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
    от 4311,6
    В корзину
    Опрыскиватель помповый Жук Классик пластик 8Л
    Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
    от 1650
    В корзину
    Опрыскиватель воздуходувка ранцевый бензиновый Stihl SR 420 2.6КВТ 13Л
    Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
    от 17100
    В корзину
    Опрыскиватель для цветов InGreen Оазис пластик 0.5Л голубой/прозрачный бутылка с насадкой тригер М7091
    Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
    от 200
    В корзину
    Опрыскиватель распылитель жидкостей бензиновый Champion РS282 4КВТ 3.5Л/МИН 1440М3/Ч 16Л М А.Ч БАР СМ
    Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
    от 16878
    В корзину
    Опрыскиватель ручной Lechuza Flower Shower серый 19969
    Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
    от 4200
    В корзину
    Опрыскиватель бензиновый Patriot PT420 WF-12 1.3КВТ 3Л/МИН пластмасса 14Л 4М с двухтактным двигателем
    Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
    от 13950
    В корзину
    Опрыскиватель аэрозольный бензиновый Echo МВ 580 КВТ 4.7Л/МИН М3/Ч 20Л М А.Ч БАР СМ
    Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
    от 39970
    В корзину
    Опрыскиватель для ухода за растениями ранцевый аккумуляторный Patriot PT-16AC пластмасса 16Л 4М Li-Ion 8А.Ч шланг 130СМ 755302510
    Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
    от 5599,2
    В корзину
    Опрыскиватель для хозяйственных работ пневматический Инструм-Агро КВТ М3/Ч полипропилен 5Л М А.Ч БАР 40х18х18СМ 011481
    Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
    от 1440
    В корзину
    Опрыскиватель для хозяйственных работ пневматический Жук Оптима КВТ М3/Ч пластик 2Л М А.Ч БАР 20.7х13.5х34.3СМ ОП-230 ООО ФИРМА «ЦИКЛ»
    Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
    от 840
    В корзину
    Позвонить