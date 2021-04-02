Кабель силовой с алюминиевой жилой АПвПуг 1х120ММ2 10КВ ООО "Угличкабель" (Nexans) P10110035120

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с алюминиевой жилой АПвПуг 1х120ММ2 10КВ ООО "Угличкабель" (Nexans) P10110035120- Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ