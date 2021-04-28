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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet Pro MFP M428fdn RU W1A32A
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet Pro MFP M428fdn RU W1A32A

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet Pro MFP M428fdn RU W1A32A- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    14
    Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet Pro MFP M428fdn RU W1A32A

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    Цена
    от 26904
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    Поставщики
    • ООО "ТАИС-Электра"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      42316,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      50780
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      50780c НДС
    • ООО "ДИКО ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33915
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      40698
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      МФУ HP LaserJet Pro MFP M428fdn
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      40698c НДС
    • ООО "АВТОНИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      36000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      36000c НДС
    • ООО "ПИМНАРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29579,00
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      35494,8
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      35494,8c НДС
    • ООО "ФР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28265
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      33918
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      33918c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      33800
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      17
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      33800c НДС
    • ЗАО "ЭЛЬБИТ СИСТЕМС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25910
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      31092
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      4
      Регионы поставки
      Подробнее
      31092c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ КАСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25825
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30990
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30990c НДС
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30600
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      30600c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30480
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      30480c НДС
    • ООО "ЛЮКСИС"
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      Цена без НДС, руб.
      25300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30360
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30360c НДС
    • ООО "ОРСЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      14000
      Регионы поставки
      Подробнее
      30000c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30000c НДС
    • ООО "ТСВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      14000
      Регионы поставки
      Подробнее
      30000c НДС
    • ООО "РОМБИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24916,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      29900
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      29900c НДС
    • ООО "КОРПОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      29160
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      29160c НДС
    • ООО "ПРОМСИСТЕМЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      29000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      29000c НДС
    • ООО "М-ИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23187,91
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27825,5
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27825,5c НДС
    • ООО "ТРАНСЛИНК ЛТД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22992
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27590,4
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27590,4c НДС
    • ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27000c НДС
    • ООО "КД "ЛОТУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22420
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26904
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      26904c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "РОМБО-ПРОЕКТЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
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      0
      Ставка НДС, %
      20.0
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      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      Не указана

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