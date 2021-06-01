Рюкзак универсальный Fiji полиэстер серый/темно-синий 29х10х44СМ Китай 934420 с защищенным отделением для ноутбука до 15.6", логотип вышивка

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рюкзак универсальный Fiji полиэстер серый/темно-синий 29х10х44СМ Китай 934420 с защищенным отделением для ноутбука до 15.6", логотип вышивка- Изделия аналогичные прочие из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона