Шкаф для документов Персонал-МТ МТ-П-1 2150х2150х580ММ орех горный, вяз горный ДСП 16ММ/22ММ/38ММ 4-дверный широкий ООО Мебель люкс Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов Персонал-МТ МТ-П-1 2150х2150х580ММ орех горный, вяз горный ДСП 16ММ/22ММ/38ММ 4-дверный широкий ООО Мебель люкс Россия- Шкафы офисные деревянные
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