Проволока пломбировочная с двойной витой структурой 0.65ММ 100М сталь в бобине 0.11КГ ГОСТ 3282-74 ООО "Канат СТД"
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Проволока пломбировочная с двойной витой структурой 0.65ММ 100М сталь в бобине 0.11КГ ГОСТ 3282-74 ООО "Канат СТД"- Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
5
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.
Проволока для опломбирования с двойной витой структурой, бобина 100м, диаметром 0,65мм, Материал: сталь, Диаметр сечения: 0.65 мм, Вес изделия: 0.11 кг, Длина намотки, м: 100, ООО «Канат СТД», метизная компания
Минимальная партия
33000
Регионы поставки
—
Подробнее
420₽c НДС
Похожие товары
Проволока пломбировочная витая 0.75ММ 400М в бобине 0.9КГ Россия