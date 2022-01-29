Спецификация
Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
Характеристики
Конструкция:
Жилы: однопроволочные медные
Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина
Скрутка: парная, совместно с полиимидной пленкой
Экран: общий из ламинированной алюминиевой фольги с контактным проводником из медной луженой проволоки
Оболочка: FRHF полимерная композиция, не содержащая галогенов, оранжевого или черного цвета
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок
Количество жил (пар): 2 шт. (1)
Сечение (диаметр) жилы: 0,5мм (0,8) мм
Номинальное рабочее напряжение: 300 В
Диапазон температур эксплуатации: от -60°С до 80°С
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: не более 80 °С