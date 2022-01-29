Характеристики

Конструкция: Жилы: однопроволочные медные Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина Скрутка: парная, совместно с полиимидной пленкой Экран: общий из ламинированной алюминиевой фольги с контактным проводником из медной луженой проволоки Оболочка: FRHF полимерная композиция, не содержащая галогенов, оранжевого или черного цвета Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок Количество жил (пар): 2 шт. (1) Сечение (диаметр) жилы: 0,5мм (0,8) мм Номинальное рабочее напряжение: 300 В Диапазон температур эксплуатации: от -60°С до 80°С Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: не более 80 °С