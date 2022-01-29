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    Главная / Торговый портал / Кабели монтажные / Кабель медь ПВХ ПВХ КСБКнг(А)-FRHF 1х2х0.8 ок 300В -60...+80 ГРАД ЦЕЛЬС оранжевый/черный ТУ 16.К99-037-2009
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель медь ПВХ ПВХ КСБКнг(А)-FRHF 1х2х0.8 ок 300В -60...+80 ГРАД ЦЕЛЬС оранжевый/черный ТУ 16.К99-037-2009

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель медь ПВХ ПВХ КСБКнг(А)-FRHF 1х2х0.8 ок 300В -60...+80 ГРАД ЦЕЛЬС оранжевый/черный ТУ 16.К99-037-2009- Кабели монтажные
    18
    Кабель медь ПВХ ПВХ КСБКнг(А)-FRHF 1х2х0.8 ок 300В -60...+80 ГРАД ЦЕЛЬС оранжевый/черный ТУ 16.К99-037-2009

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    Цена
    от 163209,24
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    Поставщики
    • ООО "АПК "УНИВЕРСАЛЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      364580
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      437496
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      437496c НДС
    • ООО "МИДГАРД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      257414,85
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      308897,82
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      308897,82c НДС
    • ООО "ССК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      254625
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      305550
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      305550c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      250000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      300000
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      300000c НДС
    • ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "АКСИОМА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      250000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      300000
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      300000c НДС
    • ООО "СТРОЙТЕХНОКРЕДИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      245400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      294480
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      294480c НДС
    • ООО ПО "КВАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      227240
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      272688
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Конструкция: Жилы: однопроволочные медные Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина Скрутка: парная, совместно с полиимидной пленкой Экран: общий из ламинированной алюминиевой фольги с контактным проводником из медной луженой проволоки Оболочка: FRHF полимерная композиция, не содержащая галогенов, оранжевого или черного цвета Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок Количество жил (пар): 2 шт. (1) Сечение (диаметр) жилы: 0,5мм (0,8) мм Номинальное рабочее напряжение: 300 В Диапазон температур эксплуатации: от -60°С до 80°С Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: не более 80 °С
      Минимальная партия
      300
      Регионы поставки
      Подробнее
      272688c НДС
    • ООО НПП "СПЕЦКАБЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      227240
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      272688
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Конструкция: Жилы: однопроволочные медные Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина Скрутка: парная, совместно с полиимидной пленкой Экран: общий из ламинированной алюминиевой фольги с контактным проводником из медной луженой проволоки Оболочка: FRHF полимерная композиция, не содержащая галогенов, оранжевого или черного цвета Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок Количество жил (пар): 2 шт. (1) Сечение (диаметр) жилы: 0,5мм (0,8) мм Номинальное рабочее напряжение: 300 В Диапазон температур эксплуатации: от -60°С до 80°С Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: не более 80 °С
      Минимальная партия
      300000
      Регионы поставки
      Подробнее
      272688c НДС
    • ООО "СТРОЙЭНЕРГОГАЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      223200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      267840
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      267840c НДС
    • ООО "ННТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      266960
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      266960
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      266960c НДС
    • ООО "ЭЛЕКТРОТЕХПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      211760
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      254112
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      300
      Регионы поставки
      Подробнее
      254112c НДС
    • ООО ТД "ПСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      136007,69
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      163209,24
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      300000
      Регионы поставки
      Подробнее
      163209,24c НДС
    • ООО "СЭК", ООО "СИБЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      267,45
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      320,94
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      320,94c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      300
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      300c НДС
    • ООО "ПСП-ЮГРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      241
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      289,2
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      289,2c НДС
    • ООО "ЛАНИСКАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      300
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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