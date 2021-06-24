Оборудование специальное шлифовальное Реноватор Bosch GOP 18V-28 аккумуляторный универсальный 18В 8000-20000ОБ/МИН для резки/ шлифовки/ полировки/ зачистки 06018B6002

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оборудование специальное шлифовальное Реноватор Bosch GOP 18V-28 аккумуляторный универсальный 18В 8000-20000ОБ/МИН для резки/ шлифовки/ полировки/ зачистки 06018B6002- Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов