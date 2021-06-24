Станок переносной фрезерный СФ-ОП1 30ММ 8КВТ 860х930х950ММ 420КГ АО "ЦТСС" Россия
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1080 мм; Диаметр обработки над суппортом - 660 мм РМЦ - 8000 мм СА1100С80Ф3 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок шлифовальный Шлиф 1130ВТ 220В 50ММ 75ММ 850х500х460ММ 82КГ Россия
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 895000₽
Станок специальный токарной группы Мини с ЧПУ АСС 16Ф3 50ГЦ 380В 35КГ 28.41.21-001-60761567-2016 ООО "АГФЗ" Россия
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок токарно-винторезный
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1265 мм; Диаметр обработки над суппортом - 860 мм РМЦ - 1000 мм СА1250С10Ф4 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок металлорежущий ручной Tochline ZT-VU1 350х350х700ММ 100КГ для нанесения U и V образного надреза на образцы
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1080 мм; Диаметр обработки над суппортом - 660 мм РМЦ - 14000 мм СА1100С140Ф3 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Оборудование специальное шлифовальное Реноватор Bosch GOP 18V-28 аккумуляторный универсальный 18В 8000-20000ОБ/МИН для резки/ шлифовки/ полировки/ зачистки 06018B6002
Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов
от 21265,2₽
Оборудование специальное Приспособление ДН80 Т2144.00.000 для контроля геометрии пера отливки лопатки рабочей 2-й ступени
Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1000 мм; Диаметр обработки над суппортом - 600 мм РМЦ - 3000 мм СА1000С30Ф2К ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1080 мм; Диаметр обработки над суппортом - 660 мм РМЦ - 1000 мм СА1100С10Ф3 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана