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    Главная / Торговый портал / Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов / Оборудование специальное шлифовальное Реноватор Bosch GOP 18V-28 аккумуляторный универсальный 18В 8000-20000ОБ/МИН для резки/ шлифовки/ полировки/ зачистки 06018B6002
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Оборудование специальное шлифовальное Реноватор Bosch GOP 18V-28 аккумуляторный универсальный 18В 8000-20000ОБ/МИН для резки/ шлифовки/ полировки/ зачистки 06018B6002

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оборудование специальное шлифовальное Реноватор Bosch GOP 18V-28 аккумуляторный универсальный 18В 8000-20000ОБ/МИН для резки/ шлифовки/ полировки/ зачистки 06018B6002- Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов
    3322
    Оборудование специальное шлифовальное Реноватор Bosch GOP 18V-28 аккумуляторный универсальный 18В 8000-20000ОБ/МИН для резки/ шлифовки/ полировки/ зачистки 06018B6002

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    Цена
    от 21265,2
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    Поставщики
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24365,25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      29238,3
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      29238,3c НДС
    • ООО "СОДРУЖЕСТВО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24365,25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      29238,3
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      29238,3c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23284
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27940,8
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27940,8c НДС
    • ООО "ЛТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23284
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27940,8
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27940,8c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21033,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      25240,2
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      25240,2c НДС
    • ООО "БАРКО ПРОФИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21033,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      25240,2
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      25240,2c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24000
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      24000c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24000
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      24000c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19595,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23514,4
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      23514,4c НДС
    • ООО "КОРУНД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19595,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23514,4
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      23514,4c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17721
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21265,2
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21265,2c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17721
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21265,2
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21265,2c НДС
    • ООО "ЭКСЕЛЛЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана

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