Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Блоки, части и принадлежности вычислительных машин / Пальцы отделения нагревательного вала Xerox 019К98743 для WC 4110/4112/4595
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пальцы отделения нагревательного вала Xerox 019К98743 для WC 4110/4112/4595

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пальцы отделения нагревательного вала Xerox 019К98743 для WC 4110/4112/4595- Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    1
    Пальцы отделения нагревательного вала Xerox 019К98743 для WC 4110/4112/4595

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 11778
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "НОВАКОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9815
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11778
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11778c НДС
    • ООО "РИАЛ СТФ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Клавиатура 12366 для ноутбука Lenovo ThinkPad E595
    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    от 4030
    В корзину
    Фьюзер Xerox 126K29403/126K29404 для Xerox WC 5325/5330/5335
    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    от 31774,99
    В корзину
    Фильтр озоновый Xerox 053К91910 для WC 4110/4112/4595
    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    от 10404
    В корзину
    Экран сенсорный модуль МС 8.4” 172х130.7ММ на ИК-лучах с функцией multi-touch АО "СЭЗ ИМ. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ" Россия
    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    Не указана
    В корзину
    Держатель Konica Minolta A121PP0500 для Konica Minolta Bizhub C35
    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    от 3889,2
    В корзину
    Блок проявки оригинальный Ricoh D1773028 для MP C2003/C2503/C2011SP желтый
    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    от 12183
    В корзину
    Блок оптический фотобарабана Konica Minolta A0310GH
    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    от 14990
    В корзину
    Блок формирования изображения HP 920XL для Officejet 6000/6500 CD972AE голубой
    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    Не указана
    В корзину
    Вал нижний выходной ADF HP RB2-7884-000CN для LJ 9000/9050, CLJ 9500
    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    Не указана
    В корзину
    Ролик заряда Static Control для HP LJ P1005/P1006 H1505PCR-OS2
    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    от 145
    В корзину
    Ролик заряда Static Control HP12PCR-OS HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015
    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    от 150
    В корзину
    Формирователь изображения для OCE ColorWave 5х0/6x0/7x0 Oce 1060126850/1070052643
    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    от 216000
    В корзину
    Позвонить