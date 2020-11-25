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    Главная / Торговый портал / Плиты кухонные электрические / Электроплитка настольная индукционная Steba IK 75 2000ВТ стеклокерамика черный, серебристый 1ШТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электроплитка настольная индукционная Steba IK 75 2000ВТ стеклокерамика черный, серебристый 1ШТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электроплитка настольная индукционная Steba IK 75 2000ВТ стеклокерамика черный, серебристый 1ШТ- Плиты кухонные электрические
    59
    Электроплитка настольная индукционная Steba IK 75 2000ВТ стеклокерамика черный, серебристый 1ШТ

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    Цена
    от 328000
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "МЕТУНИВЕРСАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      273333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      328000
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      328000c НДС
    • ООО ПТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16055
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19266
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Плитка электрическая Steba IK 75 черный [2 кВт, конфорок - 1 шт, переключатели - сенсор, покрытие - стеклокерамика, индукция, черный, серебристый], 8138920
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      19266c НДС
    • ООО "ХимТТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16800
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      16800c НДС

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