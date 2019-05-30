Дымоход сталь нержавеющая 200ММх0.5М Работы строительные по устройству декоративных каминов от 735,48 ₽ В корзину

Обработка методом ручной очистки металлическими щетками конструкций ООО "АНТИКОР-М" Россия Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ Не указана В корзину

Обработка антикоррозийной защитой мачт ООО "АНТИКОР-М" Россия Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ Не указана В корзину

Обработка абразивоструйная конструкций с укрывом контрольно-измерительных приборов ООО "АНТИКОР-М" Россия Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ Не указана В корзину

Дымоход одностенный сталь нержавеющая 0.5х130х500ММ Работы строительные по устройству декоративных каминов Не указана В корзину

Обработка антикоррозийной защитой мостовых кранов без остановки движения ООО "АНТИКОР-М" Россия Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ Не указана В корзину

Монтаж комплектующих принадлежностей фрезерных станков, входящих в комплект поставки Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ Не указана В корзину

Изготовление и монтаж алюминиевой входной группы объекта сауна (пляжные сооружения) алюминий цвет профиля: RAL 5005, цвет с/п: Solar Bluer (или похожее), замок с фалевой защелкой, порог: AL Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ от 157850 ₽ В корзину

Обработка огнезащитная деревянных конструкций чердачных помещений зданий и сооружений с проведением испытаний Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ от 47700 ₽ В корзину

Обработка антикоррозийной защитой наружных поверхностей емкостей ООО "АНТИКОР-М" Россия Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ Не указана В корзину

Изготовление и монтаж остекленной каркасной перегородки с откатной дверью 3500х2400х68ММ Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ от 133540 ₽ В корзину