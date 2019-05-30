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    Главная / Торговый портал / Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки / Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации Работы по сборке и монтажу сборных конструкций ООО "ПРОМТЕХСЕРВИС"
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    Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации Работы по сборке и монтажу сборных конструкций ООО "ПРОМТЕХСЕРВИС"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации Работы по сборке и монтажу сборных конструкций ООО "ПРОМТЕХСЕРВИС"- Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
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    Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации Работы по сборке и монтажу сборных конструкций ООО "ПРОМТЕХСЕРВИС"

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      Спецификация
      Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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