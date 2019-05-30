Монтаж кондиционеров : монтаж бытовой сплит-системы в помещении до 20М2, прокладка трассы, оборудование, монтаж, пуско-наладочные работы
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 29500₽
Укладка трубопроводов водопроводных цена из расчёта сметы
Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т. е. водопроводных), работы по монтажу спринклерных систем
Не указана
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100ММ
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Услуги по опрессовке сети горячего водоснабжения
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводной сети - ремонт предохранительного клапана PSV-351 (1914-00HC-1-CC-MS-31-RJ-GS-HP)
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов - работы по освидетельствованию, ремонту и перезаправке модулей пожаротушения , предназначенных для хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
от 280₽
Установка унитаза
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Монтаж кондиционеров бытовых и сплит-систем
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 3850₽
Монтаж кондиционера Элинж К12 холодопроизводительность (теплоотдача) 20КВТ, рабочее напряжение 24В, максимальное энергопотребление 28А, воздушный поток вентиляторов конденсора 5800М3/Ч, количество конденсоров - 1ШТ, монтируемый на крышу автобуса, количество испарителей - 2ШТ, монтируемые на верхних вещевых полках в передней и задней части автобуса
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 299000₽
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50ММ
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Работа по монтажу систем вышедшего из строя монитора для видеоконференцсвязи Cisco TelePresence MX800 Dual
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
от 24000₽
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана