Монтаж кондиционеров : монтаж бытовой сплит-системы в помещении до 20М2, прокладка трассы, оборудование, монтаж, пуско-наладочные работы Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах от 29500 ₽ В корзину

Укладка трубопроводов водопроводных цена из расчёта сметы Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т. е. водопроводных), работы по монтажу спринклерных систем Не указана В корзину

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100ММ Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Услуги по опрессовке сети горячего водоснабжения Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводной сети - ремонт предохранительного клапана PSV-351 (1914-00HC-1-CC-MS-31-RJ-GS-HP) Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов - работы по освидетельствованию, ремонту и перезаправке модулей пожаротушения , предназначенных для хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем от 280 ₽ В корзину

Установка унитаза Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Монтаж кондиционеров бытовых и сплит-систем Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах от 3850 ₽ В корзину

Монтаж кондиционера Элинж К12 холодопроизводительность (теплоотдача) 20КВТ, рабочее напряжение 24В, максимальное энергопотребление 28А, воздушный поток вентиляторов конденсора 5800М3/Ч, количество конденсоров - 1ШТ, монтируемый на крышу автобуса, количество испарителей - 2ШТ, монтируемые на верхних вещевых полках в передней и задней части автобуса Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах от 299000 ₽ В корзину

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50ММ Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Работа по монтажу систем вышедшего из строя монитора для видеоконференцсвязи Cisco TelePresence MX800 Dual Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха от 24000 ₽ В корзину