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    Главная / Торговый портал / Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода / Моноблок Lenovo IdeaCentre A340-22IWL 21.5ДЮЙМ 1920х1080 матовый Win10 Intel Core i3 10110U 2.1GHz 4ГБАЙТ 256ГБ Intel UHD Graphics WiFi,Bluetooth 490.5х419х185ММ 5.8КГ F0EB00N3RK черный
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Моноблок Lenovo IdeaCentre A340-22IWL 21.5ДЮЙМ 1920х1080 матовый Win10 Intel Core i3 10110U 2.1GHz 4ГБАЙТ 256ГБ Intel UHD Graphics WiFi,Bluetooth 490.5х419х185ММ 5.8КГ F0EB00N3RK черный

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Моноблок Lenovo IdeaCentre A340-22IWL 21.5ДЮЙМ 1920х1080 матовый Win10 Intel Core i3 10110U 2.1GHz 4ГБАЙТ 256ГБ Intel UHD Graphics WiFi,Bluetooth 490.5х419х185ММ 5.8КГ F0EB00N3RK черный- Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
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    Моноблок Lenovo IdeaCentre A340-22IWL 21.5ДЮЙМ 1920х1080 матовый Win10 Intel Core i3 10110U 2.1GHz 4ГБАЙТ 256ГБ Intel UHD Graphics WiFi,Bluetooth 490.5х419х185ММ 5.8КГ F0EB00N3RK черный

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    Цена
    от 39840
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    Поставщики
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      51375,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      61651
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      61651c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ КАСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      36491,6
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      43789,92
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      43789,92c НДС
    • ООО "СИТИЛИНК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      39840
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      39840c НДС
    • ООО "БАЙСЕЛЛ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,79
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      0,96
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      0,96c НДС
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
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