Бумага мелованная Schiller для ЭКГ Schiller Сardiovit AТ-101 310ЛИСТ 80х70ММ Z-образно сложенная

Характеристики

Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для электрокардиографа SCHILLER Сardiovit AТ-101. Требуемые размерные характеристики:Ширина листа - 80 +/- 0,1мм; Фальц (Длина сложения) - 70мм; Количество листов в пачке должно быть не менее 310. Листы бумаги сложены Z-образно. Плотность бумажной основы не менее 83 г/м2, толщина 91,6 мкм, гладкость min.300 сек. ISO 5627, скорость печати min.300 мм/с, белизна min. 80%, архивируемость не менее 7 лет.