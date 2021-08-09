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    Главная / Торговый портал / Бумага специального назначения / Бумага мелованная Schiller для ЭКГ Schiller Сardiovit AТ-101 310ЛИСТ 80х70ММ Z-образно сложенная
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага мелованная Schiller для ЭКГ Schiller Сardiovit AТ-101 310ЛИСТ 80х70ММ Z-образно сложенная

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага мелованная Schiller для ЭКГ Schiller Сardiovit AТ-101 310ЛИСТ 80х70ММ Z-образно сложенная- Бумага специального назначения
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    Бумага мелованная Schiller для ЭКГ Schiller Сardiovit AТ-101 310ЛИСТ 80х70ММ Z-образно сложенная

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    Поставщики
    • ООО "НОРДФАРМ"
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      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для электрокардиографа SCHILLER Сardiovit AТ-101. Требуемые размерные характеристики:Ширина листа - 80 +/- 0,1мм; Фальц (Длина сложения) - 70мм; Количество листов в пачке должно быть не менее 310. Листы бумаги сложены Z-образно. Плотность бумажной основы не менее 83 г/м2, толщина 91,6 мкм, гладкость min.300 сек. ISO 5627, скорость печати min.300 мм/с, белизна min. 80%, архивируемость не менее 7 лет.
      Минимальная партия
      0
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