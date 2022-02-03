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    Главная / Торговый портал / Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные / Инструмент многофункциональный аккумуляторный Dremel 8220-1/5 5000-33000ОБ/МИН 0.66КГ F0138220JD
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Инструмент многофункциональный аккумуляторный Dremel 8220-1/5 5000-33000ОБ/МИН 0.66КГ F0138220JD

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Инструмент многофункциональный аккумуляторный Dremel 8220-1/5 5000-33000ОБ/МИН 0.66КГ F0138220JD- Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
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    Инструмент многофункциональный аккумуляторный Dremel 8220-1/5 5000-33000ОБ/МИН 0.66КГ F0138220JD

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    Цена
    от 8736
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    Поставщики
    • ООО "РамСнабИнвест"
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      Цена без НДС, руб.
      39700,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47640,6
      Спецификация
      Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков
      Характеристики
      1. Частота вращения шпинделя, об/мин - 5000-33000; 2. Размер цанги, мм - 0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2; 3. Комплектация - коробка; 4. Кол-во аксессуаров в комплекте, шт - 5; 5. Тип аккумулятора - Li-Ion; 6. Напряжение аккумулятора, В - 12; 7. Емкость аккумулятора, А*ч - 2; 8. Количество аккумуляторов в комплекте - 1; 9. Габариты без упаковки, мм - 250х45х65.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      47640,6c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
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      Цена без НДС, руб.
      15000
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков
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      0
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    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
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      Цена с НДС, руб.
      13800
      Спецификация
      Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "СОДРУЖЕСТВО"
      Все товары
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11607
      Спецификация
      Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11607c НДС
    • ООО "КОРУНД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9594,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11513,8
      Спецификация
      Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8527,25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10232,7
      Спецификация
      Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      10232,7c НДС
    • ООО "ЛТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8516
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10219,2
      Спецификация
      Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10219,2c НДС
    • ООО "САМУР"
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      Цена без НДС, руб.
      8333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10000
      Спецификация
      Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      10000c НДС
    • ШЕЛАМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9900
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      9900
      Спецификация
      Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      9900c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
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      Цена без НДС, руб.
      7280
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8736
      Спецификация
      Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      8736c НДС
    • ООО "ЭКСЕЛЛЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
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      Не указана
      Спецификация
      Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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