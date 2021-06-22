Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки / Перфоратор аккумуляторный Bosch GBH 18V-26 Solo 0-890ОБ/МИН 0-4350уд/мин SDS-Plus 3 режима 2.6ДЖ 3КГ 347х225ММ 0.611.909.000
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Перфоратор аккумуляторный Bosch GBH 18V-26 Solo 0-890ОБ/МИН 0-4350уд/мин SDS-Plus 3 режима 2.6ДЖ 3КГ 347х225ММ 0.611.909.000

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Перфоратор аккумуляторный Bosch GBH 18V-26 Solo 0-890ОБ/МИН 0-4350уд/мин SDS-Plus 3 режима 2.6ДЖ 3КГ 347х225ММ 0.611.909.000- Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки
    5
    Перфоратор аккумуляторный Bosch GBH 18V-26 Solo 0-890ОБ/МИН 0-4350уд/мин SDS-Plus 3 режима 2.6ДЖ 3КГ 347х225ММ 0.611.909.000

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 14400
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "СОДРУЖЕСТВО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23751
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28501,2
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28501,2c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23751
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28501,2
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28501,2c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24000
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      24000c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24000
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      24000c НДС
    • ООО "КОРУНД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19101,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22921,6
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      22921,6c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19101,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22921,6
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      22921,6c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22900
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      22900
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22900c НДС
    • ШЕЛАМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22900
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      22900
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22900c НДС
    • ООО "ЛТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18782
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22538,4
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22538,4c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18782
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22538,4
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22538,4c НДС
    • ООО "БАРКО ПРОФИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18729,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22475,6
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      22475,6c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18729,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22475,6
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      22475,6c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16946
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20335,2
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      20335,2c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16946
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20335,2
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      20335,2c НДС
    • ООО "ПРОМИНВЕСТ НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18000
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18000c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18000
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18000c НДС
    • ООО "ОТДЕЛСТРОЙОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14400
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14400c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14400
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14400c НДС
    • ООО "ЭКСЕЛЛЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Перфоратор Bosch 2-26 DFR 800ВТ 900ОБ/МИН 4000 уд/мин SDS-Plus 1 режим
    Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки
    от 10660
    В корзину
    Перфоратор Интерскол П-32/950ЭВ 950ВТ 3 режима 5ДЖ 5КГ
    Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки
    от 7910
    В корзину
    Перфоратор DeWalt D25133K 800ВТ 0-1500ОБ/МИН 0-5500уд/мин SDS+ 3 режима 2.8ДЖ 2.6КГ 335х210х75ММ
    Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки
    от 14399
    В корзину
    Перфоратор Профессионал ЗП-32-1100 К 1100ВТ 920ОБ/МИН 5100УД/МИН SDS-Plus 3 режима 3.4ДЖ
    Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки
    от 7200
    В корзину
    Перфоратор в кейсе Интерскол П-26/750ЭВ (Т) 750ВТ 1000ОБ/МИН 4450УД/МИН SDS-Plus 3 режима 2.6ДЖ
    Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки
    от 9840
    В корзину
    Перфоратор Hitachi DH30PC2 850ВТ 0-850ОБ/МИН 0-3700уд/мин SDS-Plus 3 режима 5.4ДЖ 4.3КГ
    Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки
    от 25380
    В корзину
    Перфоратор Makita HR 3200 850ВТ 630ОБ/МИН 1650 SDS-Plus
    Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки
    от 28202
    В корзину
    Перфоратор КАЛИБР Мастер ЭП-2000/50М 2000ВТ SDS-Max
    Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки
    от 18366,25
    В корзину
    Перфоратор ЗУБР Профессионал ЗПМ-40-1250 ЭВК 1250ВТ 250-450ОБ/МИН 2800УДАР/МИН SDS-Max 2 режима 10ДЖ 6.8КГ
    Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки
    от 17208
    В корзину
    Перфоратор сетевой Makita HR 2600 800ВТ 1200ОБ/МИН 4600 SDS-Plus 2.9ДЖ 2.8КГ 085588
    Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки
    от 9250
    В корзину
    Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР 780ВТ 3 режима 3ДЖ 2.9КГ
    Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки
    от 10500,01
    В корзину
    Перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR 800ВТ 900ОБ/МИН 4000УД/МИН SDS-Plus 2.7ДЖ 2.9КГ 0611254768
    Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки
    от 9900
    В корзину
    Позвонить