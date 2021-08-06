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    Главная / Торговый портал / Косилки для газонов, парков или спортивных площадок / Газонокосилка бензиновая Hammer KMT145SC 2.7КВТ 25-75ММ 0.14Л 48СМ 60Л
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Газонокосилка бензиновая Hammer KMT145SC 2.7КВТ 25-75ММ 0.14Л 48СМ 60Л

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Газонокосилка бензиновая Hammer KMT145SC 2.7КВТ 25-75ММ 0.14Л 48СМ 60Л- Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
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    Газонокосилка бензиновая Hammer KMT145SC 2.7КВТ 25-75ММ 0.14Л 48СМ 60Л

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    Цена
    от 29844
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    Поставщики
    • ООО "НЕВМАШ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      42137,86
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      50565,44
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Боковой выброс травы да Большие задние колеса да Вес брутто 38.8 кг Вес 35 кг Макс. высота среза 75 мм Материал корпуса сталь Мин. высота среза 25 мм Мульчирование да Объем травосборника 60 л Рабочий объем 139 см3 Регулировка высоты скашивания да Самоходный да Тип двигателя бензиновый Тип стартера ручной Тип травосборника тканевый Ширина обработки 480 мм Задний выброс да Тип режущей системы роторная Наличие травосборника да Количество колес 4 Количество тактов двигателя 4 Прямой привод ножа да Обороты (об/мин) 3600 Мощность (л.с.) 3.7 л.с. Мощность (Вт) 2700 Вт
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      50565,44c НДС
    • ООО "НАШ ПРОФИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25317
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30380,4
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      30380,4c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24870
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      29844
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      29844c НДС

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