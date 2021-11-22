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    Главная / Торговый портал / Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в другие группировки / Гирлянда нить светодиодная LED PST100BLW-11-1W 100ШТ белая, мерцание IP44 10М 7ВТ 24В провод черный PVC
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Гирлянда нить светодиодная LED PST100BLW-11-1W 100ШТ белая, мерцание IP44 10М 7ВТ 24В провод черный PVC

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Гирлянда нить светодиодная LED PST100BLW-11-1W 100ШТ белая, мерцание IP44 10М 7ВТ 24В провод черный PVC- Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в другие группировки
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    Гирлянда нить светодиодная LED PST100BLW-11-1W 100ШТ белая, мерцание IP44 10М 7ВТ 24В провод черный PVC

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    Цена
    от 1440
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1440
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1440c НДС
    • ООО "ГОРОД 77"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Светодиодная нить 10 м, 24V, черный провод, 100 led (мерцание БЕЛЫЙ ДИОД), белый Возможность соединения до 10 шт. Степень защиты IP 44 Цвет провода черный Размер длина 10 м Мощность 7 Вт Размер упаковки, см 19х11х7 Напряжение 24 V Кол-во светодиодов 100 led Вес 535 г Тип провода PVC
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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