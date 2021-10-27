Набор реагентов SARS-CoV-2-IgМ-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M SARS-Cov-2 12х8 определений АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов SARS-CoV-2-IgМ-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M SARS-Cov-2 12х8 определений АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические
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