Припой на основе олова с другими металлами мягкий Chemet 492 трубка 1.5ММ 1КГ +230ГРАД ЦЕЛЬС с флюсом А-19-2.5% на катушке А4927414

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Припой на основе олова с другими металлами мягкий Chemet 492 трубка 1.5ММ 1КГ +230ГРАД ЦЕЛЬС с флюсом А-19-2.5% на катушке А4927414- Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые