Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок / Резак пропановый модернизированный Р1-01П исп10 ООО Котельный завод БАМЗ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Резак пропановый модернизированный Р1-01П исп10 ООО Котельный завод БАМЗ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Резак пропановый модернизированный Р1-01П исп10 ООО Котельный завод БАМЗ- Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    12
    Резак пропановый модернизированный Р1-01П исп10 ООО Котельный завод БАМЗ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1856,34
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "КОМПЛЕКТ-ПОСТАВКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7800
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7800c НДС
    • ООО ТД "БЕЛМЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7800
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7800c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7200
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7200c НДС
    • ООО "ТЕХПРОМКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3678,4
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4414,08
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4414,08c НДС
    • ООО ПТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3678,4
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4414,08
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4414,08c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3515,74
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4218,9
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4218,9c НДС
    • ООО "СНАБДИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3177,1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3812,52
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3812,52c НДС
    • ООО "ПКО УРАЛМЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3600
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3600c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3600
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3600c НДС
    • ООО "УРАЛГАЗИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2916,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3500
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3500c НДС
    • ООО "ОПЕЛИН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2496,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2996
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Пропановый модернизированный резак исп.10 БАМЗ Р1-01П
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2996c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2880
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2880c НДС
    • ООО "СП ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1546,94
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1856,34
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1856,34c НДС
    • ООО "ВДС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      120
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      120c НДС

    Похожие товары

    Крепление цепное для комплекса ВТУ-01МП.02 для труб МП-1
    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    от 50150
    В корзину
    Комплект КГПС для газопламенной сварки горелка ацетиленовая - 1 шт.; редуктор ацетиленовый - 1 шт.; редуктор кислородный - 1 шт.; баллон кислородный (40 л) - 1 шт.; баллон ацетиленовый (40 л) - 1 шт; хомут 3/4 - 4 шт.
    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    от 17436
    В корзину
    Клемма заземления магнитная ESAB 0000500415 400А
    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    от 78525
    В корзину
    Клемма заземления МКЗ-31 310А
    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    Не указана
    В корзину
    Клемма заземления 600A (0000500416)
    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    от 1016
    В корзину
    Клемма заземления ЭСАБ СВ000010318
    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    от 1148,14
    В корзину
    Горелка сварочная RT-36 340А 5000ММ
    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    Не указана
    В корзину
    Горелка сварочная пропановая ГЗУ-3 с наконечниками №2-4
    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    от 1623
    В корзину
    Горелка сварочная пропановая ГВ-500
    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    от 929,84
    В корзину
    Горелка сварочная пропановая газовоздушная ГВ ДОН (900) для кровельных работ присоед. 6+9м
    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    от 591,7
    В корзину
    Горелка сварочная BINZEL МВ-36КД 250А 5М Euro 0.8-1.2ММ
    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    от 8076,6
    В корзину
    Горелка сварочная BRIMA SR-26 200-240А 4М BSR264
    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    от 5200
    В корзину
    Позвонить