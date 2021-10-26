Доска гладильная Vileda Парк энд Гоу Плюс 120х38СМ 0.95М алюминий, ДСП, хлопок с кронштейном для провода и подставкой для парогенератора

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска гладильная Vileda Парк энд Гоу Плюс 120х38СМ 0.95М алюминий, ДСП, хлопок с кронштейном для провода и подставкой для парогенератора- Изделия хозяйственного назначения деревянные