Доска гладильная Nika 122.5х38СМ 0.9М металл, дерево, хлопок с гладильным рукавом и подставкой для утюга 7.8КГ
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска гладильная Nika 122.5х38СМ 0.9М металл, дерево, хлопок с гладильным рукавом и подставкой для утюга 7.8КГ- Изделия хозяйственного назначения деревянные
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Характеристики
материал столешницы: дерево. Материал каркаса: металл. Регулировка высоты
Максимальная высота: до 90 см. Размеры гладильной поверхности (ДхШ): 122,5 x 38 см. Гладильный рукав
подставка для утюга. Материал чехла: хлопок. Противоскользящие насадки. Вес: 7.8 кг. Дополнительно: полка для белья.
Минимальная партия
1000
Регионы поставки
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4100₽c НДС
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