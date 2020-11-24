Доска гладильная Nika 122.5х38СМ 0.9М металл, дерево, хлопок с гладильным рукавом и подставкой для утюга 7.8КГ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска гладильная Nika 122.5х38СМ 0.9М металл, дерево, хлопок с гладильным рукавом и подставкой для утюга 7.8КГ- Изделия хозяйственного назначения деревянные