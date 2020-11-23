Характеристики

Офисный модульный блок размером 6058*2438*2700ммВысота потолков помещений: 2200ммОсновной каркас: нижняя горизонтальная обвязка каркаса труба стальная 60х40х2мм,остальные узлы каркаса труба стальная 40х40х2ммКровля: двухскатная, h ската 250мм, покрытие – профлист R20/21 0,4/0,45ммОбрешетка пола: стальная труба 40х60х2мм с шагом не менее 600ммСтены: обрешетка стальной трубой + деревянный брусУтепление по объему: 50мм минвата + пароизоляция к профлистуНаружная отделка: профилированный лист С8 0,4ммВнутренняя отделка стен, потолка: ОСБ 9ммПокрытие пола: ОСБ 22мм Подпол: подшито оцинкованным/окрашеннымпрофлистомДверь:- входная:стальная сварная утепленная (черный) 2000х870мм – 1шт.- межкомнатная:МДФ с наличником 2050*900мм – 2шт.Окна: ПВХ(белый) со стеклопакетом- 1100*1100мм поворотно-откидное – 2 шт.Электрооборудование: по одной розетке в каждом помещении – 2шт, светильникистандартного типа круглые – 3 шт., выключатели – 3 шт.