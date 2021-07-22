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    Главная / Торговый портал / Обувь с верхом из текстильных материалов / Тапочки махровые открытый мыс MW-100 80% хлопок, 20% полиэстер 42 белый 250ПАР
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тапочки махровые открытый мыс MW-100 80% хлопок, 20% полиэстер 42 белый 250ПАР

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тапочки махровые открытый мыс MW-100 80% хлопок, 20% полиэстер 42 белый 250ПАР- Обувь с верхом из текстильных материалов
    8
    Тапочки махровые открытый мыс MW-100 80% хлопок, 20% полиэстер 42 белый 250ПАР

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 21000
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО ПТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20640
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24768
      Спецификация
      Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
      Характеристики
      МАХРОВЫЕ ТАПОЧКИ 5 ММ ОТКРЫТЫЙ МЫС Материал: махровый, Состав: 80% хлопок, 20% полиэстер Цвет: белый, Модель: открытый мыс, MW-100, р. 42 (250 пар./упак.)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      24768c НДС
    • ООО "ХимТТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21000
      Спецификация
      Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21000c НДС
    • ООО "МЕТУНИВЕРСАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      200
      Спецификация
      Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      200c НДС

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