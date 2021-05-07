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    Главная / Торговый портал / Устройства запоминающие внутренние / Диск жесткий HDD Seagate Barracuda ST2000DM001 2ТБ SATA III 3.5" 7200ОБ/МИН 64МБ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Диск жесткий HDD Seagate Barracuda ST2000DM001 2ТБ SATA III 3.5" 7200ОБ/МИН 64МБ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Диск жесткий HDD Seagate Barracuda ST2000DM001 2ТБ SATA III 3.5" 7200ОБ/МИН 64МБ- Устройства запоминающие внутренние
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    Диск жесткий HDD Seagate Barracuda ST2000DM001 2ТБ SATA III 3.5" 7200ОБ/МИН 64МБ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 5000
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    Поставщики
    • ООО "НПО Электрон"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7954,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9386,18
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      ед. изм. - шт
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      9386,18c НДС
    • ООО "КМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6347,45
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      7490
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      7490c НДС
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5618,64
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6630
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
      Подробнее
      6630c НДС
    • ООО "СУПЕРВЭЙВ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4452
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5253,36
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      5253,36c НДС
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4398,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5190
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5190c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4325
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5190
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5190c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4398,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5190
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5190c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4398,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5190
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5190c НДС
    • ООО "ТЦ Комус"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4398,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5190
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5190c НДС
    • ООО "Икс-ком"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4237,28
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5000
      Спецификация
      Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      5000c НДС

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