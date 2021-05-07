Диск жесткий HDD Seagate Barracuda ST2000DM001 2ТБ SATA III 3.5" 7200ОБ/МИН 64МБ
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Диск жесткий HDD Seagate Barracuda ST2000DM001 2ТБ SATA III 3.5" 7200ОБ/МИН 64МБ- Устройства запоминающие внутренние
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Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
Характеристики
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Минимальная партия
1000
Регионы поставки
Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область