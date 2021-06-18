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    Главная / Торговый портал / Светильники и осветительные устройства / Светильник встраиваемый светодиодный Geniled Сейлинг 30ВТ 220В 4500К 3150ЛМ 224х224х30ММ IP54
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Светильник встраиваемый светодиодный Geniled Сейлинг 30ВТ 220В 4500К 3150ЛМ 224х224х30ММ IP54

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник встраиваемый светодиодный Geniled Сейлинг 30ВТ 220В 4500К 3150ЛМ 224х224х30ММ IP54- Светильники и осветительные устройства
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    Светильник встраиваемый светодиодный Geniled Сейлинг 30ВТ 220В 4500К 3150ЛМ 224х224х30ММ IP54

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 2040
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    Поставщики
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2760
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2760c НДС
    • ООО "ПРИОРИТЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2070
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2484
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Встраиваемый светодиодный светильник Geniled Сейлинг IP54 30W 4500K
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Амурская область, Еврейская автономная область, Приморский край, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край
      Подробнее
      2484c НДС
    • ООО "ТД "ГОРЭКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2040
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2040c НДС

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