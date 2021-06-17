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    Главная / Торговый портал / Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света / Прожектор светодиодный Geniled Lumos LED 100ВТ 5000К 9500ЛМ IP65 320х265х43ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Прожектор светодиодный Geniled Lumos LED 100ВТ 5000К 9500ЛМ IP65 320х265х43ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Прожектор светодиодный Geniled Lumos LED 100ВТ 5000К 9500ЛМ IP65 320х265х43ММ- Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
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    Прожектор светодиодный Geniled Lumos LED 100ВТ 5000К 9500ЛМ IP65 320х265х43ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 28120,3
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ПРОМЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      41666,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      50000
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      50000c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      39800
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      39800c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23433,58
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28120,3
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28120,3c НДС
    • ООО "ТД "ГОРЭКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3120
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3120c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3000
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3000c НДС
    • ООО "ПРИОРИТЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2481,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2978
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Светодиодный прожектор Geniled Lumos 100Вт 5000К
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Амурская область, Еврейская автономная область, Приморский край, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край
      Подробнее
      2978c НДС

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