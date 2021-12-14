Плита магнитная прямоугольная 7208-0103В 125х250ММ 10КГ ГОСТ 16528-87 ОАО "Читинский станкостроительный завод" Россия
Плиты станочные магнитные
Не указана
Тиски станочные 7200-0209 ММ ГОСТ 4045-75
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 12980₽
Пружина сжатия 14ММ 28ММ 60С2А ГОСТ 16118-70
Оправки для крепления инструмента на станках
от 2360,4₽
Тиски слесарные поворотные настольные станционарные Энкор 100ММ
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Переходник к плите магнитной 7208-0001 100x250ММ
Плиты станочные магнитные
от 4012₽
Плиткорез станок электрический Elitech ПЭ 1200/120Р 220В 1200ВТ 2950ОБ/МИН 52ММ 250ММ 25.4ММ 1640х600х610ММ
Станки для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов
от 48792,5₽
Инструмент многофункциональный Dremel 3000 130ВТ 10000-33000ОБ/МИН 0.55КГ F0133000JT
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
от 6840₽
Патрон токарный 3-х кулачковый самоцентрирующий 3-250.35.34В 250ММ (конус 6) ТИП 2 , исполнение 1 ГОСТ 12593-93
Патроны токарные и планшайбы
от 32580₽
Тиски слесарные поворотные быстроразжимные Матрикс 200ММ 18502
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Плита магнитная 7208-0019В 320x1000ММ
Плиты станочные магнитные
от 172560₽
Оправка графитовая многоразовая ГО-1 до 400ММ
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
от 11₽
Тиски слесарные поворотные ТСС-160 Гомель 160ММ 50КН 27КГ сталь 35Л 165ММ ЗАО "Гомельский механический завод"
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 14484₽