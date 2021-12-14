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    Главная / Торговый портал / Станки для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов / Плиткорез станок электрический Elitech ПЭ 1200/120Р 220В 1200ВТ 2950ОБ/МИН 52ММ 250ММ 25.4ММ 1640х600х610ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Плиткорез станок электрический Elitech ПЭ 1200/120Р 220В 1200ВТ 2950ОБ/МИН 52ММ 250ММ 25.4ММ 1640х600х610ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Плиткорез станок электрический Elitech ПЭ 1200/120Р 220В 1200ВТ 2950ОБ/МИН 52ММ 250ММ 25.4ММ 1640х600х610ММ- Станки для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов
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    Плиткорез станок электрический Elitech ПЭ 1200/120Р 220В 1200ВТ 2950ОБ/МИН 52ММ 250ММ 25.4ММ 1640х600х610ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 48792,5
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    Поставщики
    • ООО "НЬЮ ГРАНД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      94962,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      113955
      Спецификация
      Производство станков для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      113955c НДС
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      50862
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      61034,4
      Спецификация
      Производство станков для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов
      Характеристики
      ELITECH ПЭ 1200/120Р
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      61034,4c НДС
    • ООО "СНАБДИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40660,41
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      48792,5
      Спецификация
      Производство станков для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      48792,5c НДС

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