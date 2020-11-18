Шкаф для ключей ДиКом КД-179 на 95 ключей Cam Lock 380х70х535ММ серый металл с брелками

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для ключей ДиКом КД-179 на 95 ключей Cam Lock 380х70х535ММ серый металл с брелками- Шкафы металлические прочие