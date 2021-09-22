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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло Samba silver искусственная кожа/дерево бежевый
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло Samba silver искусственная кожа/дерево бежевый

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло Samba silver искусственная кожа/дерево бежевый- Мебель для офисов и предприятий торговли
    6
    Кресло Samba silver искусственная кожа/дерево бежевый

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    Цена
    от 3310
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "СНАБДИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3325
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3990
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3990c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3325
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3990
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      3990c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2805,08
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3310
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3310c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2805,08
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3310
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3310c НДС
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2805,08
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3310
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3310c НДС

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