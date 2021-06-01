Рюкзак индивидуального изготовления 60Л оксфорд 600D с водоотталкивающей пропиткой ассорти откидной клапан с фиксацией на два ремешка с фастексами, три накладных кармана

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рюкзак индивидуального изготовления 60Л оксфорд 600D с водоотталкивающей пропиткой ассорти откидной клапан с фиксацией на два ремешка с фастексами, три накладных кармана- Изделия аналогичные прочие из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона