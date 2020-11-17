Настил стальной оцинкованный профилированный Н-60 А 0.7х845х902х6000ММ синий RAL5002 ТУ 1122-004-63280288-2010 изм.3

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Настил стальной оцинкованный профилированный Н-60 А 0.7х845х902х6000ММ синий RAL5002 ТУ 1122-004-63280288-2010 изм.3- Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей