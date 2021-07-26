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    Главная / Торговый портал / Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона / Сумка для ноутбука Hama Manchester 17.3" полиэстер черная 00101873
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Сумка для ноутбука Hama Manchester 17.3" полиэстер черная 00101873

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сумка для ноутбука Hama Manchester 17.3" полиэстер черная 00101873- Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
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    Сумка для ноутбука Hama Manchester 17.3" полиэстер черная 00101873

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    Цена
    от 2244
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    Поставщики
    • ООО "АВАЛОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2947,91
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3537,5
      Спецификация
      Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи
      Характеристики
      Минимальная партия
      5000
      Регионы поставки
      Подробнее
      3537,5c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3000
      Спецификация
      Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3000c НДС
    • ООО "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1940
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2328
      Спецификация
      Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи
      Характеристики
      Рекомендуемая диагональ ноутбука: 17.3" Плечевой ремень: есть, съемный Ручка для переноски: есть Основной материал: полиэстер Цвет: черный
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Санкт-Петербург город федерального значения
      Подробнее
      2328c НДС
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2280
      Спецификация
      Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2280c НДС
    • ООО "ТЕЛЕВЕК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1870
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2244
      Спецификация
      Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2244c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      120
      Спецификация
      Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      120c НДС
    • ООО "РЕАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи
      Характеристики
      Минимальная партия
      5000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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