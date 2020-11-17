Сумка одноразовая 130х100ММ белый спанбонд с антистатической добавкой 80Г/М2 для мониторов холтера на шнурках 800ММ ООО "Медмонтаж"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сумка одноразовая 130х100ММ белый спанбонд с антистатической добавкой 80Г/М2 для мониторов холтера на шнурках 800ММ ООО "Медмонтаж"- Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона