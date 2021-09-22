Кресло для руководителя Nowy Styl Orion Steel chrome LE-F натуральная кожа бежевый с фиксацией в 4 положениях

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Nowy Styl Orion Steel chrome LE-F натуральная кожа бежевый с фиксацией в 4 положениях- Мебель для офисов и предприятий торговли