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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло Spring ткань/сетка/пластик/металл черный Synchro Беларусь
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло Spring ткань/сетка/пластик/металл черный Synchro Беларусь

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло Spring ткань/сетка/пластик/металл черный Synchro Беларусь- Мебель для офисов и предприятий торговли
    16
    Кресло Spring ткань/сетка/пластик/металл черный Synchro Беларусь

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    Цена
    от 3960
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    Поставщики
    • ООО "ФАЙБЕР-ТЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17640
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      17640c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13416,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16099,4
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Подробные характеристики Материал обивки: ткань Цвет обивки: черный Макс. статическая нагрузка, кг: 100 Материал крестовины: металл Механизм качания: Synchro Ценовая категория: премиум-класс Поясничный упор: Нет Наличие подголовника: Нет Подставка для ног: Нет Материал спинки: акриловая сетка Материал подлокотников: металл с пластиковыми накладками Материал сиденья: ткань Цвет спинки: черный Цвет сиденья: черный Цвет подлокотников: хром/черный Цвет крестовины: хром Регулировка высоты спинки: Нет Регулировка наклона спинки: Нет Регулировка силы отклонения спинки: Нет Регулировка глубины сиденья: Нет Регулировка высоты сиденья: Да Регулировка поясничного упора: Нет Регулировка подголовника: Нет Регулировка подлокотников: Нет Диаметр штока колесных опор: 11 мм Гарантийный срок: 6 мес Страна происхождения: Беларусь Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      16099,4c НДС
    • ООО "СЗС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13339,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16007
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      16007c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ЕВРОТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15600
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      15600c НДС
    • ООО "ДКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12983,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15580
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15580c НДС
    • ООО "КАНЦОПТТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15360
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15360c НДС
    • ООО "ТД "СТАЛЬКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15000c НДС
    • ООО "МЕЛТЗЕР ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11680
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14016
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      20
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      Подробнее
      14016c НДС
    • ООО "МИЖЕН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11471,3
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13765,56
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      13765,56c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11450
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13740
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13740c НДС
    • ООО "ИКСТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3960
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3960c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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