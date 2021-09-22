Характеристики

Подробные характеристики Материал обивки: ткань Цвет обивки: черный Макс. статическая нагрузка, кг: 100 Материал крестовины: металл Механизм качания: Synchro Ценовая категория: премиум-класс Поясничный упор: Нет Наличие подголовника: Нет Подставка для ног: Нет Материал спинки: акриловая сетка Материал подлокотников: металл с пластиковыми накладками Материал сиденья: ткань Цвет спинки: черный Цвет сиденья: черный Цвет подлокотников: хром/черный Цвет крестовины: хром Регулировка высоты спинки: Нет Регулировка наклона спинки: Нет Регулировка силы отклонения спинки: Нет Регулировка глубины сиденья: Нет Регулировка высоты сиденья: Да Регулировка поясничного упора: Нет Регулировка подголовника: Нет Регулировка подлокотников: Нет Диаметр штока колесных опор: 11 мм Гарантийный срок: 6 мес Страна происхождения: Беларусь Сборка мебели: требуется сборка поставщиком