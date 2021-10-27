Набор реагентов КлиниТест-СК для обнаружения скрытой крови 2000 определений реагент 1: хромоген 2х10МЛ/ реагент 2: гидроперит 1.5Г 4ТАБ Эко-сервис НПЦ Россия
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Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Набор предназначен для обнаружения скрытой крови в биологических материалах (кале и др.) и для контроля качества предстерилизационной обработки в научных исследованиях. Набор рассчитан на 2000 постановок реакции при расходе рабочего реагента 0,1 мл. на реакцию
Состав:
1. Хромоген 2х10 мл.
2. Гидроперит 1,5 г.... 4 таб.
Минимальная партия
0
Регионы поставки
Краснодарский край
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850₽c НДС
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