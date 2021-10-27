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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов КлиниТест-СК для обнаружения скрытой крови 2000 определений реагент 1: хромоген 2х10МЛ/ реагент 2: гидроперит 1.5Г 4ТАБ Эко-сервис НПЦ Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов КлиниТест-СК для обнаружения скрытой крови 2000 определений реагент 1: хромоген 2х10МЛ/ реагент 2: гидроперит 1.5Г 4ТАБ Эко-сервис НПЦ Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов КлиниТест-СК для обнаружения скрытой крови 2000 определений реагент 1: хромоген 2х10МЛ/ реагент 2: гидроперит 1.5Г 4ТАБ Эко-сервис НПЦ Россия- Реагенты диагностические
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    Набор реагентов КлиниТест-СК для обнаружения скрытой крови 2000 определений реагент 1: хромоген 2х10МЛ/ реагент 2: гидроперит 1.5Г 4ТАБ Эко-сервис НПЦ Россия

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    Цена
    от 850
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    Поставщики
    • ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ МЕДТЕХНИКА Г. НОВОРОССИЙСКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      850
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      850
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Набор предназначен для обнаружения скрытой крови в биологических материалах (кале и др.) и для контроля качества предстерилизационной обработки в научных исследованиях. Набор рассчитан на 2000 постановок реакции при расходе рабочего реагента 0,1 мл. на реакцию Состав: 1. Хромоген 2х10 мл. 2. Гидроперит 1,5 г.... 4 таб.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      850c НДС

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