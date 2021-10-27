Характеристики

Набор предназначен для обнаружения скрытой крови в биологических материалах (кале и др.) и для контроля качества предстерилизационной обработки в научных исследованиях. Набор рассчитан на 2000 постановок реакции при расходе рабочего реагента 0,1 мл. на реакцию Состав: 1. Хромоген 2х10 мл. 2. Гидроперит 1,5 г.... 4 таб.