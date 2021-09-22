Кресло для персонала Дэфо Direct Lite (MC-040) ткань, сетка, экокожа черный 59х66х115СМ 17КГ с фиксацией в вертикальном положении

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для персонала Дэфо Direct Lite (MC-040) ткань, сетка, экокожа черный 59х66х115СМ 17КГ с фиксацией в вертикальном положении- Мебель для офисов и предприятий торговли