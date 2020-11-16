Спецификация
Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
Характеристики
Салфетка 700x400 мм одноразовая в сложении голубая. Плотность 25г/м2, материал SMS предназначена для одноразового использования. Стирки и стерилизации не подлежит. Материал отличается высокой плотностью, несмотря на небольшую толщину изделий. Расходные материалы отлично подходят для оснащения косметологических кабинетов, СПА-салонов, различных отделений клиник и больниц. Универсальный размер позволяет сохранять в чистоте предметы одежды, помогает поддерживать личную гигиену. ООО "Гекса-нетканые материалы" Россия
Регионы поставки
Краснодарский край