Характеристики

Торговая марка: Kitfort Подробные характеристики Объем (мл): 1700 Терморегулятор: Да Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: диск Подсветка: Да Звуковой сигнал при закипании: Да Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Фильтр от накипи: да Материал фильтра: нейлоновый Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.72 метр Блокировка крышки: Нет Цвет: прозрачный Вращение на 360 гр: Да Материал: металл/стекло Отсек для сетевого шнура: Да Размер (ШхГхВ): 215х155х250 мм Вес: 1.25 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай