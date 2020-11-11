Цена без НДС, руб.
2141,66
Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Торговая марка: Kitfort
Подробные характеристики
Объем (мл): 1700
Терморегулятор: Да
Мощность: 2200 вт
Комус-Гид: безопасный
Тип нагревательного элемента: диск
Подсветка: Да
Звуковой сигнал при закипании: Да
Автоотключение при закипании: Да
Индикация уровня воды: Да
Фильтр от накипи: да
Материал фильтра: нейлоновый
Отключение при отсутствии воды: Да
Длина шнура: 0.72 метр
Блокировка крышки: Нет
Цвет: прозрачный
Вращение на 360 гр: Да
Материал: металл/стекло
Отсек для сетевого шнура: Да
Размер (ШхГхВ): 215х155х250 мм
Вес: 1.25 кг
Гарантийный срок: 12 мес
Страна происхождения: Китай