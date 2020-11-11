Устройство для прочистки труб Прочистная машина секционного типа K-1500 SE для труб 50 - 250ММ

Устройство для прочистки труб трос сантехнический с натяжным устройством под сменный наконечник ПК "СТР" D=20ММ / 35ММ и насадки 16ММ L=40М Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием Не указана В корзину

Устройство для прочистки труб вал гибкий 18М для чистки паровых котлов и канализации ДКТ-202-15-18М ООО "Доркомтехника" Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием от 28800 ₽ В корзину

Устройство для прочистки труб Электромеханическая машина Voll V-Clean 150 20-150ММ для механической и гидродинамической промывки трубопроводов 400ОБ/МИН 49КГ 570ВТ 220В 520х480х670СМ Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием от 81600 ₽ В корзину

Устройство для прочистки труб гидромеханической Торнадо Пневмо Пневмопривод, блок подачи воды, комплект штанг L=4.6м (ф6,8,10,12 или14мм), ящик для переноски привода, чехол для хранения штанг Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием от 51000 ₽ В корзину

Нагреватель электрический General Pipe Дракон-400 2200ВТ для разморозки труб 350х300х300ММ 230В кабели 2х20М Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием от 156000 ₽ В корзину

Устройство для прочистки труб гидромеханической Торнадо Электро Электропривод 1,2кВт, блок подачи воды, комплект штанг (ф6,8,10,12 или 14мм) L=4.6м, ящик для переноски привода, чехол для хранения штанг Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием от 54000 ₽ В корзину

Устройство для прочистки труб гидромеханической Торнадо Электро 12 Электропривод 1,2кВт, блок подачи воды, комплект штанг (ф12мм) L=4.6м, ящик для переноски привода, чехол для хранения штанг Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием от 54000 ₽ В корзину

Устройство для прочистки труб гидромеханической Торнадо Электро 10 Электропривод 1,2кВт, блок подачи воды, комплект штанг (ф10мм) L=4.6м, ящик для переноски привода, чехол для хранения штанг Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием от 54000 ₽ В корзину

Устройство для прочистки труб дисковое Восток Д4Т-300 полиуретановое 325ММ ООО НПФ Востокнефтегаз Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием от 31200 ₽ В корзину