Ботинки защитные женские Неогард-Лайт Антистат черные кожа натуральная/материал ON DURA RETOR полотно DERMODRY COOLMAX и ON STEAM двухслойная/ полиуретан и термопластичный полиуретан алюминиевый (Мун 200) 5.594 ТР ТС 019/2011 ТО 15.20.32-17385659-041-2018 к ГОСТ 12.4.137-2001 EN ISO 20345:2011 S3 SRC CEI EN 61340-5-1:2016 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия Обувь различная специальная от 4050,8 ₽ В корзину

Ботинки защитные зимние (мужские/женские) для защиты от нефти и нефтепродуктов и общих производственных загрязнений из натуральной кожи и натурального меха Обувь различная специальная от 1416 ₽ В корзину

Ботинки защитные высокие Трейл УНИВЕРСАЛ черные натуральная кожа/ текстильный материал/ спилок подкладочный/ сталь Обувь различная специальная Не указана В корзину

Ботинки защитные утепленные зима Гулливер черный натуральная кожа искусственный мех однослойная ПУ Металлический, Мун 200 Р413/3М ТР ТС 019/2011 FC ROTAN S.A. Молдова Обувь различная специальная от 4473 ₽ В корзину

Ботинки защитные утепленные женские зимние Техногард-2 для эксплуатации в I-II, III, IV и Особом климатических поясах черные натуральная кожа мех искусственный на трикотажной основе 70% шерсть, 30% волокно полиэфирное литьевая двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан композитный материал (Мун 200) 5.674 ТР ТС 019/2011 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия Обувь различная специальная от 3051,4 ₽ В корзину

Ботинки защитные утепленные мужские зимние Техногард-2 для эксплуатации в I-II, III, IV и Особом климатических поясах черные натуральная кожа мех искусственный на трикотажной основе 70% шерсть, 30% волокно полиэфирное литьевая двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан композитный материал (Мун 200) 5.673 ТР ТС 019/2011 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия Обувь различная специальная от 3248,05 ₽ В корзину

Ботинки защитные утепленные мужские зима ТРЕЙЛ ПЛЮС Т1 (Р) 37-48 черные натуральная кожа/натуральный мех трехслойная ПУ/ТПУ/ТПУ композит 200ДЖ Обувь различная специальная от 5230,2 ₽ В корзину

Ботинки защитные утепленные мужские PROFI Basic кожаные Обувь различная специальная Не указана В корзину

Ботинки защитные Трейл УНИВЕРСАЛ для защиты от механических воздействий, общих производственных загрязнений черные натуральная кожа/ текстильный материал/ спилок подкладочный/ сталь (200ДЖ) 120-0102-02 ГОСТ 28507-90 Россия Обувь различная специальная от 2867,4 ₽ В корзину

Ботинки защитные Тягач для защиты от механических воздействий, общих производственных загрязнений черные вверх кожа, подкладка полиэстер, подошва ПУ/ТПУ, подносок металл Бот191 ГОСТ 12.4.137-84 ГОСТ 28507-90 Обувь различная специальная Не указана В корзину

Ботинки защитные Универсал шерстяной мех, 100% натуральная кожа Обувь различная специальная от 2180 ₽ В корзину