Сапоги защитные утепленные ПЕ-15 мужские ЭВА оливково-черный для защиты от воды о температуры до -45 Легкая модель с защитой от удара.Не подвержена воздействию грибков и бактерий. Со вставным чулком

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