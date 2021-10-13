Сапоги защитные летние кожаные для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий литьевого метода подошва ТПУ/ПУ, с укрепленным подносом

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги защитные летние кожаные для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий литьевого метода подошва ТПУ/ПУ, с укрепленным подносом- Обувь различная специальная