Сапоги защитные из ЭВА, обладающего антибактериальными и противогрибковыми свойствами выдерживает температурный режим от +15С до -40С (свыше 46-го размера)

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