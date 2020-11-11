Сапоги защитные Дриллер зимние защита от химических веществ, воды и экстремально низких температур Верх – из особо прочного нейлона, Низ (галоша) – из химически-стойкого Оапрена ТОВ1260

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги защитные Дриллер зимние защита от химических веществ, воды и экстремально низких температур Верх – из особо прочного нейлона, Низ (галоша) – из химически-стойкого Оапрена ТОВ1260- Обувь различная специальная